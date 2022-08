Pinto: “Abbiamo tempo per pensare a un possibile sostituto di Wijnaldum”

L’infortunio di Wijnaldum ha dato una scossa negativa alla squadra? “E’ vero che eravamo in una ondata positiva ma questo è il calcio, non possiamo fermare l’entusiasmo. Ci abbiamo messo tanto per portare Gini qua e oggi è già nella nostra famiglia. Sono sicuro che tornerà più forte. Voglio ringraziare i pochi media che non hanno cercato il colpevole in questa situazione. Noi siamo una famiglia e abbiamo allenamenti come tutti, non è giusto mettere in mezzo il nome di un ragazzo”.