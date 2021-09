Pinto a Mou: “Ha deciso il Dio del calcio, non potevi non vincere la millesima”

Lo Special One svela un aneddoto in conferenza stampa

Millesima partita su una panchina per José Mourinho e vittoria per lo Special One che porta a casa i tre punti battendo il Sassuolo per 2 a 1. Una giornata speciale, come ha sottolineato lo stesso allenatore portoghese in conferenza, svelando un aneddoto: "Tiago Pinto dice che è stata la giustizia del dio del calcio che non poteva permettere che Mourinho non vincesse la partita numero mille. E forse aveva ragione".