Pimenta (ag. Verratti): “Abbiamo bisogno di qualche settimana per capire il futuro”

Rafaela Pimenta, agente tra i tanti anche di Marco Verratti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nelle quali ha parlato del futuro del centrocampista azzurro, recentemente accostato anche alla Roma: "Offerte dall'Arabia? Non facciamo casino, il mercato é appena iniziato. E non vorrei fare casino se parlo. C’è un percorso da fare. É presto, abbiamo bisogno di 2-3 settimane ancora per capire come va. Verratti veste la maglia della nazionale con fierezza. Ed é già sufficiente". Queste le prime parole della Pimenta che dunque non si sbilancia sul futuro di Verratti. Successivamente l'agente brasiliana ha anche risposto ad una domanda su un possibile ritorno in Serie A: "Verratti può tornare in Italia? Marco indossa la maglia della Nazionale... Più italiano di così. Ora è andato in vacanza, lasciamolo stare e poi vedremo".