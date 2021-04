Piermarini, l’ex calciatore ordinato sacerdote da Papa Francesco: “Mi voleva la Roma”

Dall’AS Roma a Città del Vaticano. È la curiosa storia di Samuel Piermarini, 28 anni, giovane sacerdote che verrà ordinato questa domenica direttamente da Papa Francesco. Come racconta ‘AGI’, Piermarini sarà tra i nove nuovi sacerdoti che il Pontefice ordinerà per la diocesi di Roma domenica 25 aprile alle ore 9 nella basilica di San Pietro. “Giocavo ad alti livelli, la Roma mi chiamò per fare un provino – ricorda il 28enne Piermarini -. Alla fine dell’allenamento mi chiamò Stramaccioni e mi disse: ‘Allora Piermarini, puoi firmare con noi!’. Ma io risposi che non me la sentivo”. Poi gli studi al Collegio diocesano Redemptoris Mater e ora l’ordinazione presbiterale: “Non vedo l’ora!”, dice l’ex calciatore.