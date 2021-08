Pichardo d’oro a Tokyo, Mourinho lo celebra a colazione: “Salto nell’eternità”

Lo Special One fa i complimenti al portoghese, oro olimpico nel salto triplo e primatista nazionale con 17.98

Un'altra medaglia pesantissima per il Portogallo, con tanto di record nazionale. Pedro Pichardo è oro olimpico nel salto triplo a Tokyo 2020, con la misura fantastica di 17.98. Mai nessun portoghese come lui e José Mourinho non può che congratularsi e fare il tifo, come sempre fatto per i suoi connazionali dal ritiro della Roma in questi giorni. Stavolta lo Special One si è goduto la cerimonia di premiazione a colazione, davanti a una tazza di latte, come si vede nella foto postata dal tecnico giallorosso: "Grande Pichardo! Perdona la maggior parte delle persone che stava dormendo. Complimenti! E ora guardo la premiazione. È stato un salto nell'eternità".