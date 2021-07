Piccinini: “Spinazzola ad oggi forse è il miglior terzino al mondo”

"Siamo comunque ben coperti, Emerson difficilmente scende sotto il 6"

Tra poco meno di tre ore Italia e Spagna scenderanno in campo a Wembley nella semifinale di Euro2020. Il ct Roberto Mancini dovrà fare a meno di Leonardo Spinazzola che contro il Belgio è uscito in barella a causa di una lesione al tendine d'Achille. Il terzino della Nazionale e della Roma è tornato oggi dalla Finlandia dove si è operato, per poi passare a Trigoria ed incontrare Mourinho e i suoi compagni. Negli studi di Sky, Sandro Piccini ha commentato così l'assenza di Leonardo di questa sera: "Perdiamo il miglior terzino sinistro dell’Europeo, Spinazzola lo è stato di gran lunga. Gosens ha fatto una sola prestazione straordinaria, mentre Spinazzola ha dato spettacolo. Abbiamo un’alternativa di ottimo livello: non dico sia più bravo di Spinazzola in fase difensiva, ma siamo ben coperti, anche se in questo momento Spinazzola è forse il miglior terzino al mondo. Però siamo ben ben coperti: difficilmente Emerson Palmieri scende sotto il 6".