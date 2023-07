Petruzzi: “Pinto ha portato giocatori di livello. Ndicka è molto forte”

Roma, campagna acquisti solo con parametri zero. La convince? "Ben vengano i parametri zero se sono questi. Sono giocatori importanti. Poi è chiaro che il campo decide. Negli ultimi 2-3 anni Tiago Pinto ha spesso portato a casa giocatori di alto livello. Per me Belotti quest'anno può tornare ad alti livelli ma lo scorso anno ha deluso tutti. Credo che la Roma si stia miuovendo bene, ha preso Aouar molto forte, Ndicka è molto buono".

Ndicka titolare al posto di Ibanez? "Ibanez con Mourinho è stato titolare inamovibile. Al netto degli errori nei derby, per me è stato anche tra i più positivi. Commette errori di superficialità. Difensivamente è il più bravo insieme a Smalling, a volte si lascia condizionare dal bel gesto e cala di concentrazione. E se un difensore commette un errore in quelle zone prendi gol. Anche Llorente credo che oggi però stia davanti al brasiliano, perché gioca semplice come vuole Mourinho. Oggi la Roma ha 5 difensori centrali. Credo che Ibanez, qualora arrivasse un'offerta importante, sarà ceduto per prendere qualcuno di importante in mezzo al campo o davanti. Credo che uno tra Zalewski e Spinazzola sarà ceduto. El Shaarawy ormai fa quello di fascia e quindi uno dei due partirà da quella parte. Monetizzi di più con Zalewski, che è in rampa di lancio. Ibanez mi piace ma come mai non arrivano offerte vere per lui? Forse tutto questo fascino per lui non c'è o la Roma chiede troppo".