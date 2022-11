Petralito: “Dybala voleva assolutamente l’Inter, poi è andato alla Roma”

L'agente FIFA ed intermediario nella trattativa estiva tra l'argentino e la società nerazzurra aggiunge: "Non si è potuta chiudere per parametri economici"

"Dybala voleva assolutamente l'Inter. Marotta ci ha sperato fino all'ultimo, poi il ragazzo doveva prendere una decisione ed è andato alla Roma". Queste sono le parole di Giacomo Petralito a Calciomercato.it in onda su TvPlay. L'agente FIFA ed intermediario nella trattativa estiva tra l'argentino e la società nerazzurra aggiunge: "Credo che l'Inter si sia mossa tardi, non si è potuta chiudere per parametri economici ed è andato alla Roma. Non si è potuta fare all'ultimo momento".