Petrachi: “La trattativa per Politano è ancora in corso, non c’è nulla di chiuso”

La Roma scende in campo al Tardini contro il Parma, ma il ds romanista Gianluca Petrachi lavora senza sosta per regalare a Fonseca i rinforzi richiesti. Queste le sue parole nel prepartita.

PETRACHI ALLA RAI

“La Roma deve ripartire con quella sana cattiveria agonistica che ci ha contraddistinto, con la voglia di giocare a calcio e fare risultato. Dobbiamo compattarci, fare qualcosa di importante. I ragazzi sanno quanto la società tenga a questa competizione, mi auguro e spero di vedere un’ottima Roma stasera. La trattativa per Politano è ancora in corso, non c’è nulla di chiuso. Inutile commentare qualcosa che non è stato fatto”.