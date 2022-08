Petrachi: “Questa Roma e le milanesi da prima fascia, poi le altre”

"La Roma ha fatto degli acquisti mirati, centrati, il famoso usato sicuro, giocatori che voleva Mourinho per chiudere lo scacchiere e Wijnaldum è un giocatore molto forte, duttile, si assume delle responsabilità. - ha detto Gianluca Petrachi, ex ds giallorosso, intervistato da SkySport - Questa Roma può ambire a qualcosa di importante, è competitiva per i primi posti. Se si vuol provare a competere ad alti livelli bisogna avere valide alternative. Belotti lo è, sarebbe un bel problema di abbondanza e Mourinho è il maestro per gestire queste cose. Auguro a Belotti di andare alla Roma, so cosa potrebbe dare. Prendere uno come lui a zero credo che qualsiasi allenatore firmerebbe subito. L'Inter come organico è la squadra più forte, poi viene il Milan. La Roma è al livello della Juve, ha puntellato in maniera decisiva la rosa che aveva. Dybala è un giocatore che sposta gli equilibri, se sta bene è uno degli attaccanti più forti d'Italia. Napoli è un po' indietro a tutti. Dico Roma e le milanesi da prima fascia e poi le altre".