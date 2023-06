Petrachi: “Non ho fatto io causa alla Roma. Andremo in cassazione”

Continua il rapporto non certo idilliaco tra la Roma e il suo ex direttore sportivo Gianluca Petrachi. Dopo la notizia della perdita della causa contro il club giallorosso, lo stesso Petrachi è intervenuto in diretta negli studi di Sportitalia per spiegare nel dettaglio la situazione: "Innanzitutto preciso che non ho fatto causa io alla Roma. Io mi sono difeso da un licenziamento. In primo grado ho stravinto, in appello mi hanno chiamato e dopo l'udienza oggi mi hanno detto che è stato ribaltato tutto. Ora dovrò capire le motivazioni del ribaltamento, è strano che venga stravolto il tutto. Io credo di essermi comportato benissimo e chi mi conosce sa che sono corretto. Continuo ad avere fiducia nella magistratura italiana. Non sono 5 milioni, è la metà. Io avevo un triennale alla Roma, ho finito il primo anno poi prima degli altri due mi hanno licenziato per giusta causa. Dobbiamo trovare gli elementi che hanno ribaltato la sentenza ma sono oggettivamente ottimista. Chi conosce il calcio sa che persona sono, io non ho fatto causa a nessuno, mi sono solo difeso". La Corte d'Appello di Roma, nella giornata di oggi, aveva accolto l'appello della società giallorossa contro la prima sentenza che l'aveva obbligata a risarcire Petrachi. Ora la situazione si è ribaltata ed è il direttore sportivo a dover restituire 5 milioni di euro al club capitolino. La storia, però, non finisce qui.