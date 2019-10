Petrachi: “Massa indisponente dall’inizio. Partita falsata, questa non è danza classica”

Furia Roma. Al termine del match con il Cagliari il direttore sportivo giallorosso Petrachi è intervenuto per commentare l’arbitraggio di Massa. Le sue parole:

PETRACHI A SKY

“Siamo molto amareggiati, non è da questa settimana che riceviamo dai torti. E’ un dato di fatto, alla Roma manca più di qualche rigore. A Bologna Denswil, mani clamoroso. Lo dico per dovere di cronaca, altrimenti alla Roma sembriamo tutti matti a pensare che qualcosa ci stia andando storto. Forse non siamo fortunati, ma non è stato neanche preso il Var. Stessa cosa a Lecce, il Var non ha neanche chiamato l’arbitro. Oggi l’atteggiamento dell’arbitro è stato indisponente, dall’inizio della partita ha creato solo nervosismo all’interno di una partita sostanzialmente tranquillo. Nel primo tempo, sul rigore, Diawara prende il pallone, l’arbitro ssta a 2 metri ma fischia punizione. Vedetelo anche voi, altrimenti sembriamo tutti matti. Poi il rigore nel finale, Maran è normale che dica che ci sia una spinta. Abbiamo giocato tutti a calcio, non è che bisogna giocare di fioretto, Kalinic ha rubato il tempo e infatti Pisacane rimane in piedi e Olsen va addosso a lui. Kalinic gli prende il tempo, sono cose normali che accadono in area. E’ impensabile annullare un gol del genere, altrimenti non si gioca più a calcio. Il calcio è un gioco maschio”.

“E’ talmente oggettivo che ci sia un contatto, ma come ce ne sono milioni in area. Non è che i lgiocatore è andato lungo per la spinta, è assurdo annullare questo gol. Se lo vedono in Inghilterra si mettono a ridere, dicono ‘che cosa stano facendo in Italia?’ E’ assurdo, per di più non va neanche a vedere il Var per dire ‘Magari ho fatto una cazzata, fammelo rivedere’. Contro di noi rivedono tutto, con noi non vanno mai a vederlo. Secondo me la classe arbitrale italiana è la migliore, ma c’è qualcosa che mi sfugge e sta penalizzando davvero la Roma. Siamo tutti mortificati”.

Non sei arrabbiato perché potevate vincere 4-1?

Lo scorso anno ero al Torino e si è spiegato che quando ci sono situazioni in area e offside non visti si aspetta la fine dell’azione per fischiare, non che si fischia ancora prima che termini l’azione. Anche questa è un’anomalia. Lì sta l’errore tecnico dell’arbitro, questo ha visto una spinta quando un giocatore ha rubato il tempo tra i centrali, ma è il calcio e non è un gioco di signorine. Per me è assurdo, dopo 30 anni di calcio mi permetto di dire che per me è un gol che ci doveva stare, è impossibile annullarlo. Altrimenti ci mettiamo il tubino e andiamo a fare la danza classica.

In Inghilterra, però, sarebbero sconvolti se vedessero cosa è successo dopo.

Stiamo commentando una partita di calcio, falsata da un errore tecnico dell’arbitro che non ne ha fatto solo uno. La Roma ha tenuto il pallino del gioco, ma sono cose che rimangono nei dati della partita. Meritavamo di vincere con un gol regolarissimo al 90′.

PETRACHI A ROMA TV

Direttore, ha poco senso commentare la prestazione della squadra.

Sì sono qui a posta, la Roma è amareggiata, delusa. Un arbitraggio con arroganza, supponenza da cui è derivata una partita spigolosa. Visto che siamo entrati nell’argomento, il loro primo gol scaturisce da un non fallo di Diawara. Il gol di Kalinic è regolare tutta la vita, Pisacane era rimasto in piedi poi Olsen lo ha travolto. Non è stata la spinta di Kalinic, non è danza classica è stata scippata una vittoria che sarebbe stata meritata

Che cosa sta succedendo intorno alla Roma, si vedono cose un po’ strane che creano disagio.

Facevo riferimento al fatto che noi nelle settimane precedenti abbiamo subito delle decisioni contro, come il tocco di mano di Lucioni con il Lecce o il fallo di Denswill con il Bologna. Siamo molto arrabbiati, oggi non ci hanno permesso di vincere la gara.

Come te li spieghi tutti questi torti?

Pensavo fosse figlio della casualità, ma adesso…E’ già qualche settimana che li subiamo. Abbiamo vinto al 93’esimo contro il Bologna ma se fosse passato l’arbitro glie l’avrei dette di tutti i colori. Ho chiesto a De Santics se prima fosse successo qualcosa con Massa, perché sin dall’inizio aveva indisposizione verso i calciatori che chiedevano spiegazioni. Magari sarà l’enfasi, l’adrenalina della partita ma io vedo delle cose assurde. Se lo vedono dall’Inghilterra si mettono a ridere, quello Italiano è un calcio lento per via degli arbitro. Per una spintarella andiamo giù per terra. Oggi, c’era la regola del vantaggio ma tutte le volte la interrompevano. Il calcio italiano da questo punto di vista sta peggiorando. Cerchiamo sempre fino alla fine di vincere e fare gioco, abbiamo lasciato Smalling e Mancini a metà campo ma se poi c’è un arbitraggio che a ogni mezzo fallo interrompe il gioco non si può fare.