Petrachi: “L’operazione Politano era chiusa. Pensiamo ad un attaccante per il dopo-Dzeko”

La Roma si gioca già un pezzo di uno degli obiettivi della stagione. In Coppa Italia i giallorossi sfidano all’Allianz Stadium di Torino la Juventus di Maurizio Sarri. A pochi minuti dall’inizio ha parlato il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Queste le sue parole.

PETRACHI ALLA RAI

Quanto vale per voi la Coppa Italia?

È molto importante. Abbiamo detto ai ragazzi che vogliamo arrivare in fondo. Credo che la partita se la giocheranno alla grande. Vedo una squadra concentrata che ha voglia di far bene.

L’assenza di Dzeko?

È un giocatore importantissimo, ma Kalinic è in forma e sta bene. Spero di vedere quello che abbiamo visto a Parma, sono fiducioso.

Si parla di Politano, il giocatore è dato vicino al Napoli…

Di calciomercato stasera preferisco non parlarne, l’operazione Spinazzola-Politano era chiusa, per il tassello che arriverà ne parleremo nei prossimi giorni.

Pensate a un dopo Dzeko? Avete idee?

Noi abbiamo Kalinic che è in prestito. A fine anno faremo delle valutazioni. Da qui a giugno vedremo come andranno le cose. L’idea di mettere un giovane dentro è un qualcosa vicino alla filosofia della Roma, ma è un discorso prematuro. Mettere dentro in futuro un giovane che diventi l’attaccante della Roma è un qualcosa su cui stiamo pensando.