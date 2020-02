Petrachi in bilico: ipotesi rescissione prima della fine della stagione

Gianluca Petrachi e la Roma potrebbero separarsi in anticipo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo le ultime vicende il posto del direttore sportivo è in bilico, tanto che non è da escludere la possibilità di una rescissione del contratto prima della fine della stagione. E anche i rapporti con il suo collaboratore Pantaleo Longo non sono più idilliaci.

Petrachi ha un contratto con la Roma fino al 2022, ma questo non impedirà un eventuale addio anticipato. Dopo la conferenza stampa fiume di mercoledì scorso, i rapporti con il club si sono fatti ancora più difficili. Faggiano, Berta e Paratici alcuni dei nomi che circolano per il futuro.