Petrachi, i bookmakers puntano su De Sanctis e Berta per la sua successione

Dopo la sospensione di Gianluca Petrachi, che acuisce la frattura quasi insanabile tra il diesse e i vertici della Roma, si apre per la società il nodo riguardante la sua successione. In questo contesto le agenzie di scommesse – riporta Agipronews – provano a delineare gli scenari futuri giallorossi dando Morgan De Sanctis nettamente in pole position con una quota di 1,75. Al secondo posto Andrea Berta, vero e proprio sogno romanista, a 2,75. Più indietro il suggestivo ritorno di Walter Sabatini (quotato a 3,50 come l’arrivo di Faggiano), mentre chiudono il gruppo Mirabelli a 5,00 e la coppia Zamagna–Ausilio (6,00).