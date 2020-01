Petrachi, gli auguri della Roma per il direttore sportivo – FOTO

Il 2020 giallorosso è iniziato nel peggiore dei modi, con le due sconfitte in campionato e l’infortunio di Zaniolo. Oggi, però, in casa Roma si festeggia, per il compleanno di Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo leccese compie oggi 51 anni e il club capitolino ha voluto fargli gli auguri. “Tanti auguri al nostro direttore sportivo Gianluca Petrachi che oggi compie 51 anni” ha scritto la Roma sul profilo ufficiale di Twitter, allegando una foto che ritrae Petrachi a lavoro a Trigoria. E chissà che non si regali, proprio oggi, un colpo di mercato.