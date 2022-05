Petrachi: “Devo rimettermi in gioco. Questa volta spero di non sbagliare la scelta”

L'ex direttore sportivo giallorosso è tornato a parlare del suo futuro ma con un occhio rivolto anche al suo passato nella Capitale: "Quest’anno è arrivata più di una richiesta. Seguo la Serie A con attenzione"

Antonio Petrachi è tornato a parlare della Roma e non solo. L'ex direttore sportivo giallorosso è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, parlando del suo passato a Trigoria, del suo futuro ma anche di Antonio Conte, che lui stesso avrebbe voluto portare nella Capitale: "Lavorare con Conte? Sicuramente la nostra amicizia è profonda. Abbiamo una stessa visione di calcio. Parliamo la stessa lingua calcistica, ma c’è da dire che Antonio non regala niente a nessuno". Inizia così l'intervista al direttore leccese che poi prosegue parlando ancora dell'allenatore del Tottenham, suo concittadino: "Al di là dell’amicizia, se tu sei valido puoi lavorare con lui, altrimenti non ti pensa nemmeno. Lavorare a stretto contatto con una persona che stimi e reputi amico, è il desiderio di chiunque, ma questo aspetto lascia il tempo che trova, perché siamo entrambi esigenti, quindi potremmo anche cozzare a livello caratteriale. Ciò che conta è che tra noi c’è una profonda amicizia".Petrachi si successivamente espresso riguardo il suo futuro e sulla possibilità di intraprendere una nuova avventura all'estero: "Io devo ripartire, è l’aspetto più importante. Devo rimettermi in gioco e rimettermi a lavorare. Adrenalina e passione per questo lavoro sono tornate. Adesso è il momento di ripartire, anche se non so ancora dove. Una esperienza all’estero? Quest’anno è arrivata più di una richiesta, anche dall’estero, e le sto valutando. Ho la possibilità di fare delle valutazioni anche a bocce ferme, cercando di sbagliare il meno possibile, anche in virtù di ciò che è successo un anno e mezzo fa. Questa volta mi auguro di non sbagliare la scelta". Sulla lotta scudetto, sulla bagarre in fondo alla classifica e sul campionato italiano in generale, ha invece detto: "La Serie A? Seguo con attenzione, perché è avvincente. Fa piacere dopo tanti anni vedere così tanto equilibrio. Lo scudetto si giocherà al fotofinish, così come la lotta per la salvezza sarà incerta fino alla fine. Il nostro campionato non sarà il migliore, ma sicuramente in questa stagione è stato il più divertente”.