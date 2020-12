Petrachi: “La società aveva dubbi sull’operazione Ibanez. Pedro un mio colpo”

Gianluca Petrachi torna a parlare. L’ex diesse della Roma è intervenuto sul canale You Tube di Stefano Borghi, telecronista di Dazn. Queste le sue parole: “Mi sento un po’ un leone in gabbia in questo momento. Soprattutto perché mi è stata tolta la possibiltà di fare qualcosa di importante, ossia continuare il progetto dello scorso giugno. Oggi infatti si stanno vedendo i frutti della mole di lavoro fatta lo scorso anno, per questo c’è delusione e amarezza. Ora però sono pronto per riprendermi e fare qualcosa di importante“.

Si dice che l’ambiente Roma, una società con grande seguito che non riesce a vincere con regolarità, sia particolarmente difficile. Mi sembrano però degli ambienti dove se vinci e fai bene sei più esaltato rispetto ad altre realtà…

Io ho scelto di andare alla Roma sapendo cosa mi aspettava. Avevo la forza e la voglia di voler affrontare questa sfida. Credo che l’empatia nel rapporto con la gente e la tifoseria sia nata da subito, perché ho voluto dare quel senso di appartenenza. Non volevo infatti che questa società venisse vista come una succursale, senza vendere i giocatori più forti. O meglio, se una società avesse voluto i nostri giocatori avrebbe dovuto pagarli tanto. Ben vengano i problemi nelle grandi squadre, perché se riesci a far bene in piazze così è evidente che la soddisfazione è maggiore. Sono stato e sono tuttora consapevole che è un ambiente difficile, ma lavorando in maniera onesta e viscerale – ciò che piace al tifoso romanista – ho cercato di far bene, insediandomi nel sistema di questa tifoseria carnale. Stavamo facendo davvero un gran lavoro.

Quale è l’aspetto che ritieni più positivo? Quale era il tuo progetto alla Roma?

L’obiettivo del presidente Pallotta era ringiovanire la squadra, che aveva giocatori con ingaggi importanti che purtroppo non avevano reso, e prendere giovani di prospettiva su cui poi programmare qualcosa di importante negli anni a venire e nel triennio successivo, anche perché poi ai giovani serve tempo. (perché poi ai giovani gli va dato anche del tempo). Poi abbassare i costi, perché c’erano dei costi molto importanti e cercare di creare un blocco di 3-4 giocatori di esperienza che non costassero troppo, che fossero utili alla causa e che fossero inoltre conformi al progetto tecnico deciso con Fonseca. Da qui poi sviluppare la crescita di questi giovani. Questo è quello che io ho fatto nei primi mesi e successivamente al mercato di gennaio. Prendiamo come esempio l’acquisto di Villar e Ibanez.

L’esempio di Villar e Ibanez

Ho preso questi due giocatori pensando al futuro, ero consapevole che sia Ibanez sia Villar lo scorso anno non avrebbero potuto essere titolari. Villar veniva dall’Elche, Serie B spagnola, mentre Ibanez non aveva fatto un minuto in campionato nell’Atalanta. Puoi ben immaginare che mi abbiano dato del folle. Il mio ragionamento invece è stato questo: se non fossimo riusciti a tenere Smalling – perché comunque era in prestito e quindi c’era anche un riscatto importante eventualmente da esercitare – e se avessimo avuto altri difensori in uscita, io mi preparo Ibanez in questi sei mesi per avere un giocatore pronto a giugno del prossimo anno. Stesso discorso per Villar, nel senso che magari il giovane messo dietro ai Pellegrini ai Veretout, ai Cristante, può imparare tanto in questi 4-5 mesi e può diventare uno pseudo titolare da giugno in poi. Uno l’ho pagato 4 milioni, l’altro 9 milioni più uno di bonus. Un ‘pagherò’ inoltre per Ibanez, perché l’operazione era basata su un prestito e un riscatto al secondo anno. Sono stati affari che hanno fatto venire dubbi a qualcuno. La stessa società, soprattutto nell’operazione Ibanez, mi ha fatto intendere questo dicendomi tipo: ‘Ma come, non abbiamo una lira e spendi 10 milioni a gennaio su un giocatore che neanche dovrà giocare?‘. Io ho cercato di spiegare la filosofia per far calcio e per creare una programmazione perché questo deve fare un direttore sportivo.

“Ho preso dei giocatori funzionali come Smalling, Mkhitaryan o Pedro, che ho preso io. Lo avevamo già fermato insieme a Fonseca, con il quale ho tuttora un ottimo rapporto. Credo che abbia apprezzato il mio modo di lavorare, ad esempio sulla difesa a tre ci siamo confrontati spesso, però la decisione finale è stata sua ed è stato giusto così”.

Notizia in aggiornamento