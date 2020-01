Petrachi: “Compreremo qualcuno a gennaio, possibile l’arrivo di un centrocampista”

La Roma sfida la Juventus nel posticipo della 19esima giornata. Il ds romanista Gianluca Petrachi ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio:

PETRACHI A SKY SPORT

Come si combatte il calo di tensione dovuto dalla mancanza di attenzione?

Non è semplice entrare nel subconscio dei giocatori: l’importante è che l’allenatore ne parli continuamente con la squadra e faccia capire l’importanza di tutte le partite. É difficile perché parliamo di ragazzi giovani, la mentalità è quella su cui dobbiamo crescere

Kalinic ha deluso?

A Roma si tende a bruciare tutti. Kalinic ha fatto 100 minuti ma non perché facesse schifo, ma perché era infortunato. Ora sta riprendendo condizione e sta tornando il Kalinic di una volta.

Sul riscaldamento con il possesso palla.

Si cerca di far provare le situazioni che potresti trovare in campo. Nel gioco di Fonseca c’è molto possesso palla.

Colpo in entrata se esce Under?

Qualcosa faremo: è evidente che ora abbiamo un centrocampista in meno perché Pellegrini ora fa il trequartista. É possibile che entri un prospetto giovane in mediana, ma non è scontato: è difficile portarlo via a gennaio, ma qualcosa faremo.