Petit: “Abraham mi piace. Se tornasse in Premier avrebbe un sentimento di vendetta”

L'ex calciatore dell'Arsenal parla dell'attaccante giallorosso, consigliandolo ai Gunners: "E' molto importante avere quella motivazione in più"

Emmanuel Petit, leggenda dell'Arsenal, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano britannico Metro. Uno dei temi trattati dall'ex calciatore francese, è stato il reparto offensivo dei Gunners, ai quali ha consigliato di ingaggiare Tammy Abraham: "Che tipo di giocatore dovrebbero ingaggiare? Mi piace molto Tammy Abraham. Quello che sta facendo alla Roma in Italia. Se riusciranno a riportarlo in Inghilterra tornerà a Londra con un sentimento di vendetta, e per me è molto importante avere quella motivazione in più". Non è la prima volta che Petit mostra pubblicamente tutta la sua ammirazione per l'attaccante inglese infatti già qualche giorno fa lo aveva paragonato ad un altro ex Arsenal, Emmanuel Adebayor. Il club londinese è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione nonostante l'esplosione nelle ultime giornate di Eddie Nketiah, e Abraham, insieme a Gabriel Jesus, rimane uno dei nomi preferiti da Arteta.