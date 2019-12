Petagna: “Dobbiamo fare un secondo tempo difensivo e ripartire in contropiede”

Roma e Spal vanno al riposo con un punteggio a sorpresa. Dopo i primi 45 minuti la squadra di Semplici è in vantaggio allo Stadio Olimpico grazie al rigore trasformato nel finale da Andrea Petagna. Al termine della prima frazione di gioco ecco le parole di

PETAGNA A SKY SPORT

Sei salito a 21 reti nell’ultima stagione e mezzo: quanto pesava questo calcio di rigore?

Pesava tanto perché comunque venivo da due errori dal dischetto. Sappiamo quanto è importante questa partita per noi, per il mister e per tutti quanti. E’ importante segnare, mi sono preparato bene ed è andata così.

Ce la fate a tenere questo ritmo fino alla fine?

Stiamo facendo fatica, sappiamo che la Roma è una squadra fortissima. Noi dobbiamo difenderci, conosciamo le nostre qualità e anche le loro. Nel secondo tempo dobbiamo continuare così, facendo una partita difensiva e cercando di ripartire in contropiede.