Pessina: “Su Zaniolo si dicono tante cose, ma in campo dimostra sempre quanto vale”

Nel corso dell’intervista rilasciata a “Sky Sport” per “La Giovane Italia”, Matteo Pessina ha parlato anche del suo ex compagno nella Nazionale Under 21, Nicolò Zaniolo. Queste le dichiarazioni del centrocampista del Verona: “Su Zaniolo si dicono tante cose, ma in campo dimostra sempre il giocatore che è. So che Mancini e Cristante gli danno consigli, ma a un giocatore di 21 anni verranno da sole le motivazioni. Quando in testa gli scatterà quella cosa che lo farà diventare un giocatore al 100% non avrà bisogno di nessuno che gli dica niente“. L’intervista completa sarà disponibile a partire da domani pomeriggio.