Pessina: “Stiamo bene, è presto per parlare di una fuga della Roma”

Dopo il pareggio con la Juventus, l’Atalanta riceve un’altra big come la Roma, in lotta per le prime posizioni. La squadra di Gasperini cerca vittorie pesanti per riavvicinare il gruppo di testa: poco prima dell’inizio del match con i giallorossi, le parole di Matteo Pessina:

“Abbiamo trovato la quadratura giusta, stiamo bene con le gambe e stiamo tentando di imporre il nostro gioco. Ci sentiamo bene”.

Con una partita in più la Roma è a +6. Sentite il pericolo di una fuga giallorossa in classifica?

No, è ancora presto per parlare di certe cose. Il campionato è iniziato da poco, siamo a dicembre e mancano tante partite. Proveremo a vincere stasera, affrontando la Roma come affrontiamo tutte le altre.