Aleksandar Pesic, attaccante serbo del Fatih Karagumruk ma che nella stagione 2016-17 ha vestito anche la maglia dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito MeridianSport. Pesic ha elogiato così Gian Piero Gasperini, definendolo il "miglior allenatore mai avuto in carriera". E sull'allenatore della Roma ha aggiunto: "È il numero uno, con Farioli subito dopo di lui. Sono stato allenato da molti grandi tecnici, come Diaz, Slaven Bilic, Farioli e Casanova, ma ancora oggi dico a tutti che Gasperini è irraggiungibile. È possibile che Farioli riesca a superarlo in termini di risultati, ma Gian Piero resta il numero uno".