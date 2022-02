Perticone risponde a Mourinho: “E’ un grande e lo dice la sua carriera”

Le parole del difensore: "Dodici anni fa dopo un Inter-Livorno ci aspettò uno ad uno per dirci di non mollare"

In settimana Romano Perticone aveva risposto al discorso sulla personalità fatto da Mourinho ai suoi negli spogliatoi di Inter-Roma. Oggi il portoghese ne ha parlato in conferenza stampa: "Sono d’accordo con il calciatore di Serie C, ha detto la verità. I miei giocatori mi hanno detto che lui è scarissimo ma a me non interessa. Per giocare ovunque bisogna avere un determinato tipo di personalità. Se Perticone si è offeso ha ragione". La replica del difensore non si è fatta attendere: "Il motivo per cui Mou è grande lo dice la carriera, mentre per me lo è da 12 anni. Inter-Livorno 3-0 e lui nel sottopasso senza telecamere ci aspetta uno per uno per dirci di andare avanti fino alla fine senza mai mollare". Perticone ha poi scherzato su chi gli ha dato dello scarso: "Chiunque sia stato si intende di calcio".