Perticone contro Mourinho: “In Serie C mi hanno sputato e minacciato, in A mai”

Le parole del difensore: "Quando si parla di serie minori meglio rimanere sui valori tecnici, indiscutibilmente differenti"

Le parole rivolte alla squadra da Mourinho negli spogliatoi di Inter-Roma hanno scosso l'ambiente giallorosso e scatenato varie reazioni. "Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in serie C dove incontrate squadre senza campioni" a queste dichiarazioni dello Special One ha risposto Domenico Perticone, difensore attualmente in forza al Cittadella con 46 presenze all'attivo in Serie C: "Lì mi hanno sputato in faccia, messo le dita negli occhi, minacciato nei sottopassi. In serie A mai. Quando si parla di Serie C meglio rimanere sui valori tecnici, indiscutibilmente differenti" ha affermato il classe '85, non concorde con il tecnico portoghese, sul suo profilo Twitter.