Perticone, dal botta e risposta con Mourinho alla maglia di De Rossi

Il difensore del Cittadella è stato protagonista anche di uno scambio di battute a distanza con José Mourinho. L’allenatore della Roma, dopo la sconfitta dello scorso anno in Coppa Italia contro l’Inter, ha invitato i suoi giocatori ad “andare a giocare in C se non avete le palle e avete paura. Lì non c’è pressione”.Perticone non ha digerito queste dichiarazioni e ha risposto via social di aver ricevuto dei trattamenti eccessivi: "Sputi in faccia, dita negli occhi, minacce nei sottopassi. Meglio rimanere sui valori tecnici, indubbiamente differenti". Lo Special One, prima di Sassuolo-Roma, si è scusato per l’uscita infelice: "Mi hanno detto che Perticone è scarso, ma se gioca in C vuol dire che ha grande personalità", ha aggiunto scherzando. E stato al gioco lo stesso Perticone. "Quelle voci sono vere".