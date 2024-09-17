Il centrocampista ha vestito la maglia giallorossa per 9 anni
VIDEO - Perrotta e Tonetto show: cantano 'Grazie Roma' a squarciagola
Giornata speciale per Simone Perrotta, che oggi festeggia il suo 47º compleanno. Tra i tanti messaggi di auguri, spicca quello del club giallorosso, che lo ha omaggiato su Instagram con un video del suo celebre gol nella vittoria per 3-2 nel derby contro la Lazio del 31 ottobre 2007. "Buon compleanno, Simo", è stato il messaggio della Roma per celebrare uno dei protagonisti della sua storia recente.
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