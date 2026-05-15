Diego Perotti, in giallorosso tra il 2016 e il 2020 con oltre 138 presenze e 31 gol a referto (oltre a 27 assist), non manca mai di confermare il suo amore per la Roma. Il fantasista argentino, che ha segnato il gol che ha spedito per l'ultima volta i giallorossi in Champions League nel 2017 (il giorno dell'addio al calcio di Francesco Totti), ha parlato così del finale di stagione dei capitolini a Sky Sport:

Quanto le manca il calcio e quanto segue la Roma? "Il calcio mi mancherà per sempre, uno non si dimentica mai di questo amore. E' un vuoto che resterà sempre, fortunatamente ho trovato col padel il modo per riempire un po' il vuoto e rivedere gli ex compagni. Sulla Roma, dico che sono rimasto lì, il mio cuore sarà sempre lì. Mi auguro che vada in Champions, con tutte le difficoltà avute fra infortuni e cose interne hanno fatto un grandissimo anno. Purtroppo non dipende da loro ma me lo auguro, se lo meriterebbero".

Fra i tatuaggi ha anche il Colosseo... "E' il simbolo di quanto mi sia rimasta nella pelle. E' una città bellissima, viverla da straniero e sentire questo amore mi rende orgoglioso".

La Roma l'ultima volta in Champions grazie ad un suo gol nella gara di addio a Totti… quella Roma poteva fare di più? "In quel periodo avevamo trovato squadre che facevano 100 punti, era tosta. Forse al giorno d'oggi avremmo vinto qualche scudetto. Oggi comunque la Roma ha giocatori di qualità e un grandissimo allenatore, speriamo che ci possa essere una botta di fortuna che spesso è mancata e che possa arrivare in Champions".