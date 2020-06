Perotti: “Pedro è un giocatore fantastico. Ha un fisico che non dimostra gli anni che ha”

Diego Perotti, trequartista della Roma, è intervenuto al canale spagnolo Deportes Cuatro alla vigilia del ritorno in campo in Serie A nella sfida contro la Sampdoria. Queste le sue parole:

Come hai passato la quarantena e come ti avvicini alla ripresa della Serie A?

E’ stato un po’ strano per tutti. Siamo stati tutto il tempo dentro casa, abbiamo cercato di allenarci a casa ma era difficile. Ovviamente non è lo stesso allenarsi a casa perché manca la competizione con i compagni e soprattutto non potevamo utilizzare la palla. Per fortuna ora in Italia sta andando meglio e i contagi sono molto bassi. Pensiamo solo a mercoledì che riprendiamo contro la Sampdoria. Vogliamo giocare una partita competitiva. I cinque cambi serviranno a far respirare un po’ i giocatori in un periodo in cui ci saranno tantissime partite.

Come sarà giocare senza pubblico?

Sarà come un’amichevole di inizio stagione. Non mi piace perché il calcio non è lo stesso, perde molto senza la gente.

Hai visto il derby Siviglia-Betis?

Si, l’ho vista. Il Siviglia ha fatto una buona partita.

Sulla gara con il Siviglia in campo neutro

Sì, affronteremo una squadra che mi ha dato tanto, dove sono cresciuto e sono diventato adulto. E’ quasi una finale anticipata. Affrontarli è sempre un piacere. Sarà una gara secca, senza andata né ritorno. Sarà su campo neutro e senza pubblico, a volte l’appoggio della gente quando sei esausto ti da un po’ di forza. Non ci sono vantaggi per nessuno. Siamo due squadre che hanno equilibrio, non vedo grandi differenze tra l’una e l’altra. Naturalmente spero che vinceremo noi. Sono dei rivali difficili, che conoscono bene l’Europa League, l’hanno vinta molte volte. Hanno una buona squadra, ma noi ci siamo mantenuti in forma durante la quarantena e siamo stati attenti. Sarà un’incognita, non solo per noi ma per tutte le squadre. Mi piacerebbe alzare un trofeo con la Roma.

Si parla di Pedro per la Roma, che ne pensi?

Non ho alcun rapporto con lui, ho giocato molte volte contro lui anche contro il Chelsea, è un giocatore straordinario, sa giocare con entrambi i piedi. E’ un giocatore di livello. Ha ancora un fisico che non mostra quanti anni ha. Non ha mai avuto grandi problemi fisici.