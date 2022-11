Perotti: “Mourinho è l’uomo giusto al momento giusto. Dybala un’arma in più”

In occasione della Partita per la Pace, Perotti è intervenuto parlando della Roma. Queste le sue parole: "Per me la Roma è la migliore squadra del campionato, il mister è fortissimo. dopo il mondiale faranno ancora meglio, la coppa che dovevano vincere l’hanno vinta. Adesso manca tantissimo e ho fiducia in tutti loro, conosco tantissimi ragazzi nella squadra e sono tutti forti. Ci sono momenti, nel calcio non ci può essere sempre continuità". Alle critiche ad Abraham risponde:" Tammy è un giocatore arrivato da poco tempo, appena arrivato ha fatto tantissimi gol. Ha stupito tanti che magari lo aveva visto poco. E arrivato in un campionato che a livello offensivo è molto complicato, con la difesa che c’è in Italia e ha fatto molto bene. Ci sono periodi che ogni tanto ad un calciatore succedono, ma piano piano ha iniziato a fare gol e sono convinto che con un mister come Mourinho farà ancora meglio". E poi su Dybala, suo connazionale:"È bellissimo vedere Dybala con la maglia della Roma, ogni volta che vedo un argentino con la maglia della Roma è un onore. Poi un giocatore come lui ci voleva in una squadra come questa, in questa città ha visto come lo hanno accolto, lo stadio è sempre pieno ed è anche per lui. Dybala è un’arma in più, è questo il bello dei giocatori di qualità che si vedono con pochi momenti. Lui per fortuna è argentino e gioca nella Roma". Qualche parola anche sull'allenatore giallorosso:"Mourinho è l’uomo giusto al momento giusto, la prima coppa che ha giocato l’ha vinta; quindi, bisogna dargli un po’ di tempo". Infine, parla di De Rossi allenatore:"Lo vedo molto bene come allenatore, già in campo era un extra della panchina e un giocare che comandava. È giusto che inizi piano, sarà bellissimo se un giorno lo vedremo seduto sulla panchina della Roma."