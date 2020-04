Perotti: “Il gol al Genoa l’emozione più forte provata con la Roma” – LIVE

Dopo gli appuntamenti con Zaniolo, Mancini, Santon e Spinazzola, oggi tocca a Diego Perotti rispondere alle domande dei tifosi attraverso la diretta Instagram della Roma. Queste le sue parole:

Come stai?

Bene, tutto tranquillo. Mi sto godendo la famiglia anche più di quanto serva. Quando giochiamo o ci alleniamo li vediamo poco e ne abbiamo approfittato in questi due mesi per stare insieme.

Cosa hai provato a pensare che la cavalcata in Champions è partita dal tuo gol con il Genoa?

Penso che la sensazione del gol al Genoa non l’ho provata mai anche se l’anno dopo siamo arrivati in semifinale di Champions. Magari è una risposta egoista, ma quel gol l’ho fatto io e l’ho sentito di più. Anche se ho segnato in semifinale di Champions, con quel gol al Genoa mi sentivo importante.

Il gol al Genoa è il più bello in giallorosso?

A livello di importanza si, ma di bellezza no. Il primo che ho fatto con la Samp al volo e anche quello al Chelsea sono belli. Mi piace molto anche quello fatto al Qarabag.