Perotti: “Fenerbahce scelta giusta per me. A Roma da gennaio periodo difficile”

Prime parole per Perotti da nuovo giocatore del Fenerbahce. L’attaccante argentino ha lasciato la Roma negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, dopo una trattativa estenuante che ha rischiato a più riprese di saltare a causa delle condizioni fisiche non perfette del giocatore. Il Monito ha commentato così il suo arrivo in Turchia nella prima conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore gialloblù: “È stata una decisione difficile per me venire qui da Roma, ma credo di aver preso la scelta giusta. L’atmosfera qui è molto simile al Sud America e a squadre come il Boca Juniors: tutta questa passione mi ha conquistato. Ho 32 anni e ho avuto la possibilità di venire in una squadra come il Fenerbahçe dalla Roma: volevo anche cogliere questa opportunità“. Perotti è tornato anche sugli ultimi mesi tutt’altro che esaltanti della sua esperienza nella Capitale: “A Roma da gennaio ho passato un periodo difficile. Negli ultimi 2-3 giorni del mercato estivo tutto è diventato chiaro e abbiamo preso una decisione, così sono venuto qui”.