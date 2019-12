Perotti: “Ero un po’ nervoso sul rigore, ma non potevo sbagliare”

La Roma chiude il primo tempo del ‘Bentegodi’ in vantaggio. I giallorossi vanno in vantaggio, poi si fanno raggiungere e soffrono. Nel finale ci pensa Perotti a riportare avanti la squadra di Fonseca con un rigore pesantissimo. Il numero 8 argentino ha parlato all’intervallo:

PEROTTI A SKY SPORT

Rigore pesantissimo.

Era importante, avevamo la possibilità di andare sopra e non potevo sbagliare, poi ero entrato da poco e c’era un po’ di nervosismo.

Che secondo tempo ti aspetti?

Sarà molto combattuto, il campo non aiuta ma per noi questi tre punti sono fondamentali visti i risultati delle altre, quindi lotteremo per vincere.