Perotti è stato a un passo dal tornare alla Roma: problemi fisici e contratto, ecco cos’è successo

Diego Perotti è stato davvero vicino a tornare alla Roma nelle ultime ore di mercato. Volato a Istanbul il 3 ottobre, è stato annunciato dal Fenerbahce solo due giorni dopo, quasi alla chiusura della finestra di trasferimento. I problemi, fa sapere il portale Fotomac, sono nati dopo le visite mediche del giocatore, svolte domenica. Il club turco, spaventato dalle condizioni fisiche dell’argentino ha pensato di far saltare l’accordo. A far cambiare idea al club sarebbe stato Emre Belozoglu, che ha insistito con la proprietà per prendere l’argentino.

Perotti e il Fenerbahce hanno dovuto ridiscutere l’accordo economico, andando per le lunghe. Un problema che ha messo in difficoltà anche la Roma, che ha perso il tempo giusto per chiudere con El Shaarawy, facendosi scappare l’opportunità di riportare il Faraone a Trigoria. Alla fine tra El Monito e i turchi c’è stata la fumata bianca, con una clausola che prevede il pagamento di parte dello stipendio in base alle presenze in campo. Per l’esordio con la magia gialloblù però si dovrà aspettare almeno metà novembre.