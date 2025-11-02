Forzaroma.info
Perotti ambizioso: “Roma, con Gasp e una rosa così completa devi puntare allo scudetto”

L'argentino crede in questa Roma: "Anche in panchina ci sono giocatori che giocherebbero titolari in quasi tutte le altre squadre. E il mister fa la differenza"
La Roma stasera ha una grande occasione, centrare per la prima volta la vetta solitaria della classifica in questo campionato. Col pareggio del Napoli di ieri si è aperto questo scenario suggestivo, soprattutto dopo 10 giornate ovvero più di un quarto di Serie A. A parlarne è stato Diego Perotti, che è stato allenato da Gasperini al Genoa e ha ovviamente vestito la maglia giallorossa: "Non è un caso che la Roma si ritrovi a lottare per salire da sola in cima alla classifica. Conosco bene Gasperini, ci ho lavorato insieme, so cosa può offrire. Oggi Gasperini è uno dei top, uno di quegli allenatori che può fare davvero la differenza. E quando hai una rosa come quella della Roma, è normale vederla così in alto. Quelle di stasera sono partite fondamentali: anche se il campionato è appena iniziato può segnare il futuro", le parole dell'argentino dalla Mediolanum Padel Cup, torneo del CUPRA FIP Tour.

Giovedì sarà poi di nuovo Europa League:"Gasperini ha una rosa completa - continua Perotti -. Ci sono tanti giocatori che possono essere titolari, e quando guardi la panchina vedi gente che giocherebbe dall’inizio in quasi tutte le altre squadre. Credo che questo faccia la differenza, e oggi in più c’è un allenatore che li guida e che viene da un percorso vincente con l’Atalanta. Per me è il momento giusto per fare un passo in avanti: non pensare solo alla qualificazione in Champions League, ma a obiettivi ancora più importanti". Da sistemare però c'è ancora la questione centravanti, che devono ancora ingranare: "Come in tutte le squadre, ci sono momenti in cui un reparto può fare un po’ più fatica. A me piacciono tutti e due: considero sia Ferguson che Dovbyk attaccanti di livello. Capita a volte anche ai bomber di attraversare periodi difficili, ma sono sicuro che con i giocatori che hanno dietro, riusciranno a tornare a segnare come sanno fare. Dovbyk viene dal titolo di capocannoniere nella Liga spagnola, non è certo l’ultimo arrivato. Con giocatori come Dybala, Soulé e Pellegrini alle spalle, sono sicuro che prima o poi si sbloccheranno e che la Roma farà grandissime cose".

