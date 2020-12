Perotti, altro infortunio al Fenerbahce: “Che sofferenza, ma tornerò più forte di prima”

Diego Perotti al Fenerbahce è fermo per infortunio. L’argentino, passato in Turchia in estate dalla Roma, si è fermato il 29 novembre nella partita contro il Besiktas per un problema al ginocchio. “Ma tornerò più forte di prima – le sue parole riportate da Aspor – Guardare la partita della tua squadra dagli spalti o in televisione è un grande dolore. Vuoi essere in campo, io continuerò a fare del mio meglio per il Fenerbahce quando sarò pronto”.

In stagione per Perotti solo quattro presenze ma già tre gol, di cui due su calcio di rigore. L’argentino aveva saltato le prime partite di campionato della Roma per un altro infortunio, stavolta alla coscia destra, procurato nell’amichevole contro il Cagliari. Poi l’addio e la firma con il club turco, dove ha saltato i primi venti giorni per recuperare dall’infortunio. Al suo rientro era già diventato un elemento fondamentale per Erol Bulut, prima del nuovo stop. Che gli ha fatto perdere tutte e quattro le partite del mese di dicembre. Il suo Fenerbahce è terzo a tre punti dalla vetta. E ora aspetta anche Perotti per tentare l’assalto al titolo.