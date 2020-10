Perotti a Pedro dopo il gol: “Sei un fuoriclasse” – FOTO

Seconda rete consecutiva per Pedro, che contro il Benevento ha realizzato il provvisorio 1-1. Il gol non è sfuggito a Diego Perotti, sempre attento alle vicende della Roma nonostante la cessione al Fenerbahce all’inizio del mese. L’argentino ha dedicato all’ex Barcellona una storia su Instagram, scrivendo, sotto l’esultanza di Pedro, la frase: “Sei un fuoriclasse, fratello“. Dopo l’ottima prestazione dell’attaccante spagnolo, a segno pure due settimane fa contro l’Udinese, saranno in molti i tifosi romanisti a essere d’accordo con il ‘Monito’.