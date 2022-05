Perotta sotto la Sud: l’ex centrocampista della Roma omaggiato prima del match

Tanti cori e applausi per per il vecchio numero 20 della Roma in attesa del match di stasera contro il Leicester

Redazione

Simone Perrotta, ex centrocampista della Roma, è stato omaggiato dai tifosi giallorossi prima del match di stasera tra giallorossi e Leicester. Tanti applausi e cori per il vecchio numero 20 giallorosso che è andato sotto la Curva Sud con la sciarpa in mano. Con la maglia del club capitolino ha collezionato in totale 326 presenze segnando 49 gol in nove stagioni.