Perinetti: “Viola e Sensi proteggevano la squadra dall’ambiente. Ecco perché hanno vinto con la Roma”

Giorgio Perinetti, ex direttore generale del Genoa ed ex dirigente della Roma, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport tornando sul passato romanista, sulle vittorie delle gestioni precedenti e soprattutto sull’ambiente della Capitale. Queste le sue dichiarazioni: “Ogni ambiente calcistico ha le proprie problematiche. La Roma ha un aspetto particolare, è molto seguita, ha una partecipazione importante e ognuno ha il suo modo di vedere le cose. La Roma ha vinto uno scudetto con Viola grazie alla sua grande figura che isolava tutto l’esterno, manteneva questa sorta di cortina su Trigoria, la squadra poteva dedicarsi esclusivamente al campo senza pressioni esterne. Un altro scudetto è stato vinto con Sensi che aveva come tecnico un certo Capello, capace anche lui di isolare la squadra e proteggerla dall’esterno”.