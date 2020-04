Perinetti: “Stavo per portare Mancini e Cannavaro alla Roma. Ancelotti al Milan? Sembrava un affare”

Giorgio Perinetti, noto dirigente italiano nel mondo del calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Musica Television. L’ex dg del Genoa ha parlato anche della sua esperienza alla Roma e dei colpi mancati. Queste le sue parole:

Le trattative della carriera?

Più che quelle portate a termine, si ricordano i colpi mancati. Una volta stavo per portare Mancini alla Roma di Eriksson che poi non si è concretizzato, stessa cosa per Cannavaro alla Roma. Ho favorito la cessione di Ancelotti dalla Roma al Milan, inizialmente sembrava un affare ma poi è esploso ed è stato uno dei punti di riferimento del Milan di Sacchi. Ce ne sono tante che ricordo, e le trattative sono sempre uniche, ma lo spirito che ci deve incoraggiare è che la migliore operazione sarà la prossima.