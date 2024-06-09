VIDEO - De Rossi: "Ho le stesse idee di Ghisolfi e della società"

Giorgio Perinetti, direttore tecnico dell'Avellino ed ex direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di TMW Radio esprimendo la sua opinione su Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi: "Voglio molto bene a Daniele perché mette tutto, soprattutto da quando ho letto che passerà le vacanze a Trigoria". Queste le prime parole di Perinetti che poi ha attaccato il nuovo dirigente giallorosso: "Ghisolfi sceglie gli uomini con l’algoritmo e non mi dà fiducia, preferisco che De Rossi possa fare da supporto per il direttore sportivo”.