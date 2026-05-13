La Roma riparte da Gian Piero Gasperini dopo l'allontanamento di Claudio Ranieri, che ha segnato inevitabilmente un nuovo capitolo per il club giallorosso verso il futuro. Sull'argomento è intervenuto Giorgio Perinetti, ex ds tra le tante anche della Roma: “Ho avuto Gasperini come allenatore della primavera della Juve e sono stato compagno di viaggio di Ranieri in tante occasioni, anche nel Napoli post Maradona - ha raccontato alla giornalista Eleonora Trotta -. È una persona equilibrata che stimo e secondo me questa separazione penalizzerà anche la Roma", le parole a margine della presentazione del suo libro “Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l’anoressia e ciò che resta di bello” sulla figlia scomparsa tragicamente quasi tre anni fa. "Oggi penalizza Ranieri, ma non so se in futuro potrà incidere anche sul futuro di Gasperini - continua Perinetti -. Fino a quando ci sono entusiasmo e vittorie va tutto bene, ma quando serve la mediazione poi possono esserci dei problemi. Staremo a vedere. Speriamo in ogni caso che per il bene della Roma tutto poi vada tutto per il meglio”.