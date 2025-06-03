Giorgio Perinetti, ex dirigente giallorosso, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX nella quale si è soffermato sull'arrivo, ormai prossimo, di Gasperini alla Roma: "Di Gasperini alla Roma penso tutto il bene possibile. Il ciclo all’Atalanta è stato fantastico, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora aveva voglia di cominciare da un’altra parte". Queste le prime parole di Perinetti che ha poi proseguito parlando dell'influenza di Ranieri nella scelta: "Ranieri l’ha catturato e guiderà la Roma nei prossimi anni". Perinetti ha poi concluso: "All’Atalanta ha avuto un ciclo lungo, l’unico timore è che la Roma possa avere un po’ fretta e poi ci sarà questo inevitabile confronto con Ranieri che ha fatto una cavalcata straordinaria. Gasperini avrà bisogno di un po’ di tempo".