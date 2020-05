Perfection, l’impegno della Roma per riportare in patria il corpo

La Roma lo ha aiutato nel suo percorso di crescita per inseguire il suo sogno e la Roma non lo lascerà solo neanche per il suo ultimo viaggio. Quello che lo riporterà a casa. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com la società giallorossa si sta muovendo fortemente per cercare di riportare in patria la salma di Joseph Perfection. La famiglia del ragazzo – morto lo scorso 25 maggio a 21 anni per arresto cardiaco – al momento è in Camerun e sarebbe impossibilitata nell’intraprendere un viaggio verso l’Italia. Proprio per questo il club si farà carico di tutto, dimostrando ancora una volta uno spessore umano importante, come quello messo in campo nel corso dell’emergenza sanitaria a servizio della popolazione romana.