Perez: “Segnare per la Roma è bellissimo. Giovedì dobbiamo andare in semifinale”

L'attaccante, in gol oggi contro la Salernitana, ha parlato dopo la vittoria in rimonta dei giallorossi

Il tuo gol è la dimostrazione di quello che vuole Mourinho, I cambi danno la possibilità di cambiare le partite. Ti ha fatto i complimenti. "È il nostro lavoro e penso che allenarsi bene è fondamentale per giocare bene. Io sono qui per giocare quando lo dice il mister e per farlo al meglio in modo da aiutare la squadra".

È bello segnare in questo stadio quasi sold out. Sarà importante farlo anche giovedì. "Sì, è bellissimo. Era tanto che non segnavo e quando succede qui è bellissimo. Ringrazio i tifosi per come ci aiutano. Già pensiamo a giovedì perché dobbiamo andare in semifinale e vincere per forza".