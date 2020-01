Perez, primo giorno al Colosseo e il saluto ai tifosi della Roma: “Darò il massimo per questa maglia” – FOTO

Ieri lo sbarco nella Capitale di Carles Perez, poi le visite e la firma sul contratto. In mezzo, però, c’è stato tempo anche per un backstage fotografico in giro per la città. Non poteva mancare allora uno scatto al Colosseo con la sciarpa giallorossa come mostra lo stesso spagnolo sui propri social dove ne approfitta anche per salutare i suoi nuovi tifosi. “Sono molto felice e motivato di iniziare questa nuova sfida come giocatore della Roma. Darò il massimo per questa storica maglia e per ripagare della fiducia che mi è stata data. Volevo infine ringraziare tutti i tifosi della Roma, per il vostra splendida accoglienza. Non vedo l’ora di cominciare” scrive su Instagram l’esterno.