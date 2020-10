Perez: “Gol alla Messi? Ho imparato da lui in allenamento”

La Roma vince 5-2 contro il Benevento. Esulta anche Carles Perez, che nel finale ha segnato un gol da cineteca. Queste le sue parole alla fine del match.

PEREZ A ROMA TV

Hai segnato il gol più bello della serata, un gol alla Messi

Grazie mille, è stato un bel gol. Sono molto contento, qualcosa ho imparato anche da Messi osservandolo in allenamento: è il migliore al mondo, sono felice di aver imparato qualcosa da lui.

Pedro ti ha fatto i complimenti per esserti fatto trovare subito pronto

E’ onore che uno come lui pensi questo di me. Sono a disposizione della squadra quando il mister ne ha bisogno, sono qui per aiutare.

Uno come Pedro ti stimola a cercare di trovare più spazio?

Tutti vorrebbero giocare sempre. Io sono consapevole di chi ho davanti ma anche dei miei mezzi: sta a me sfruttare le occasioni che mi darà il mister, ci tengo che ci sia una concorrenza leale all’interno dello spogliatoio.