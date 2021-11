Perez: “Felice, ma stanco. Vinte due partite dopo un momento non facile”

"Voglio aiutare al massimo la squadra quando il mister mi dà l’opportunità di giocare"

Stanco ma soddisfatto, com’è stato tornare titolare? Bello, anche se sono stanco. Felice per la prestazione della squadra e per il gol.

Adesso che forma prende la stagione? Dopo un periodo non facile, abbiamo ottenuto due vittorie, questo è importante. Dobbiamo impegnarci per fare bene.

Era una partita da dentro o fuori, avete risposto come vi aveva chiesto Mourinho... Certo, sapevamo che era una finale, l'abbiamo presa così. L'obiettivo era vincerla per qualificarsi, siamo contenti.

Bella prestazione individuale in un ruolo a tutta fascia come ti ha detto Mourinho. Tanto il sacrificio a livello difensivo? "Sì, giocare in mezzo porta del sacrificio in più, ma io sono qui per aiutare la squadra e sono felice del lavoro che ho fatto. L'importante è che la squadra abbia vinto".