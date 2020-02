Roma, Perez esulta: “Questa squadra non si arrende, è la strada giusta” – FOTO

Carles Perez si è finalmente preso la scena a Roma dopo un esordio timido. L’esterno di scuola Barcellona, partito titolare, ha segnato contro il Gent il primo gol in giallorosso, strappando gli applausi di Fonseca e dell’Olimpico. Oggi, tramite Instagram, ha voluto celebrare la bella serata: “Questa squadra non si arrende. Non potevo immaginare un esordio migliore in Europa League. Grazie ai tifosi per il sostegno. Questa è la strada giusta! Daje Roma!”.

